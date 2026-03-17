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Irã pede que jogos da seleção sejam disputados no México

Recentemente, Trump disse que país não deveria participar do torneio por segurança

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A Federação de Futebol do Irã solicitou à Fifa que os jogos da seleção iraniana na fase de grupos da Copa do Mundo sejam realizados no México em vez dos Estados Unidos. O pedido foi feito devido ao contexto de guerra e às tensões políticas atuais.

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