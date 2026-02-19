Irã reforça segurança de bases militares e nucleares
Movimento é interpretado como indicativo de que o país se prepara para conflito iminente
Imagens de satélite mostram que o Irã reforçou a segurança de suas bases militares e nucleares após bombardeios de Israel e dos Estados Unidos.
Últimas
