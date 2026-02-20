Logo R7.com
Irã reitera ameaças contra bases americanas na região

Segundo autoridade, caso país sofra agressão militar, responderá de maneira decisiva

O Irã afirmou que atacará bases americanas no Oriente Médio caso seja alvo de uma ofensiva militar. Em carta ao secretário-geral da ONU, o embaixador iraniano nas Nações Unidas destacou que responderá a qualquer agressão com base na legítima defesa.

