Irã reitera ameaças contra bases americanas na região

O Irã afirmou que atacará bases americanas no Oriente Médio caso seja alvo de uma ofensiva militar. Em carta ao secretário-geral da ONU, o embaixador iraniano nas Nações Unidas destacou que responderá a qualquer agressão com base na legítima defesa.



