Irã vai realizar exercícios navais conjuntos com a Rússia

O Irã e a Rússia estão prestes a iniciar exercícios navais conjuntos no Mar de Omã. O pesquisador Lier Ferreira comenta os objetivos desses exercícios.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!