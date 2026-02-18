Logo R7.com
Irã vai realizar exercícios navais conjuntos com a Rússia

Objetivo é fortalecer segurança marítima e aprofundar relações entre marinhas dos dois países

Conexão Record News|Do R7

O Irã e a Rússia estão prestes a iniciar exercícios navais conjuntos no Mar de Omã. O pesquisador Lier Ferreira comenta os objetivos desses exercícios.

