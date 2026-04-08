Irã volta a fechar Ormuz e ameaça romper cessar-fogo

O Irã voltou a fechar o estreito de Ormuz e ameaça romper o cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos após uma denúncia de violação da trégua. Israel segue atacando o Líbano e Teerã respondeu com o fechamento da passagem.



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