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Irã volta a fechar Ormuz e ameaça romper cessar-fogo

Teerã denunciou violações da trégua; Israel continua atacando Líbano

Conexão Record News|Do R7

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O Irã voltou a fechar o estreito de Ormuz e ameaça romper o cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos após uma denúncia de violação da trégua. Israel segue atacando o Líbano e Teerã respondeu com o fechamento da passagem.

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