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Israel acusa Irã de lançar mísseis contra regiões do país

Outras nações do Golfo também emitiram alertas e ativaram defesas aéreas; Teerã confirmou ataques

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Mesmo após o anúncio de um cessar-fogo no Oriente Médio, mísseis foram lançados em direção a Israel. De acordo com os militares israelenses, os projéteis partiram do Irã e foram interceptados por sistemas de defesa em Tel Aviv, Jerusalém e na região da Cisjordânia.

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