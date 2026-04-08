Israel acusa Irã de lançar mísseis contra regiões do país

Mesmo após o anúncio de um cessar-fogo no Oriente Médio, mísseis foram lançados em direção a Israel. De acordo com os militares israelenses, os projéteis partiram do Irã e foram interceptados por sistemas de defesa em Tel Aviv, Jerusalém e na região da Cisjordânia.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais contúdos em texto e vídeo!