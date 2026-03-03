Logo R7.com
Israel bombardeia prédio da Assembleia de Peritos

Conselho é responsável por eleger novo líder supremo; cerca de 90 aiatolás estavam no local

Conexão Record News|Do R7

A imprensa israelense informou que o prédio da Assembleia de Peritos do Irã foi destruído em um novo ataque aéreo. Nesta segunda (2), o líder interino havia declarado que o país iria escolher um novo líder supremo para substituir Ali Khamenei.

