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Israel diz que matou chefe do Conselho de Segurança do Irã

Ali Larijani teria sido atingido por bombardeio noturno, segundo ministro de Defesa israelense

Conexão Record News|Do R7

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Israel afirmou que matou o chefe do Conselho de Segurança do Irã. Os países trocaram bombardeios durante a madrugada desta terça-feira (17).

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