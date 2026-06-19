Israel e Hezbollah anunciam acordo de cessar-fogo

O governo de Israel e o grupo armado Hezbollah chegaram a um acordo de cessar-fogo. A informação foi divulgada por um funcionário do governo dos Estados Unidos à agência Reuters. O acordo foi elaborado com a participação de negociadores dos EUA e Qatar, além do apoio do Irã.



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