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Israel e Hezbollah anunciam acordo de cessar-fogo

Negociadores dos Estados Unidos e do Qatar teriam elaborado medida com ajuda do Irã

Conexão Record News|Do R7

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O governo de Israel e o grupo armado Hezbollah chegaram a um acordo de cessar-fogo. A informação foi divulgada por um funcionário do governo dos Estados Unidos à agência Reuters. O acordo foi elaborado com a participação de negociadores dos EUA e Qatar, além do apoio do Irã.

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