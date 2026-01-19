Logo R7.com
Juros altos são entrave para crédito à indústria

Pesquisa mostra que, de cada dez empresas industriais, oito têm dificuldade para obter crédito

Conexão Record News|Do R7

Uma pesquisa divulgada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) nesta segunda-feira (19) mostra que, de cada dez empresas industriais, oito enfrentam dificuldades para conseguir algum tipo de crédito.

