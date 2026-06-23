Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Kremlin acusa Ucrânia de ameaçar soberania de Belarus

Kiev deu prazo de uma semana para remoção de estações de retransmissão de sinais

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

As tensões no Leste Europeu aumentaram após a ameaça de Volodymyr Zelensky a Belarus — caso o país não cumpra um prazo — ser caracterizada pela Rússia como uma afronta à soberania do aliado.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Ucrânia
  • bielorrussia
  • leste-europeu
  • guerra

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.