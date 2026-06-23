Kremlin acusa Ucrânia de ameaçar soberania de Belarus

As tensões no Leste Europeu aumentaram após a ameaça de Volodymyr Zelensky a Belarus — caso o país não cumpra um prazo — ser caracterizada pela Rússia como uma afronta à soberania do aliado.



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