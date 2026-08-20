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Kremlin aponta 'profundas divisões' na liderança ucraniana

Porta-voz do governo comentou pedido por eleições de ministro da Defesa deposto

Conexão Record News|Do R7

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O Kremlin afirmou que há profundas divisões na liderança ucraniana. O ministro da Defesa deposto da Ucrânia pediu eleições, alegando uma crise de governança devido à corrupção.

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