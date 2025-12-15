Kremlin classifica declarações de secretário-geral da Otan como 'irresponsáveis'

O Kremlin classificou como "irresponsáveis" as recentes declarações do secretário-geral da Otan sobre a Rússia. Mark Rutte afirmou que os países-membros deveriam estar prontos para uma escalada no conflito entre Rússia e Ucrânia, e mencionou que poderiam ser os próximos alvos de Moscou.



