Kremlin classifica declarações de secretário-geral da Otan como 'irresponsáveis'

Mark Rutte disse que membros da aliança deveriam se preparar para escalada da guerra

O Kremlin classificou como "irresponsáveis" as recentes declarações do secretário-geral da Otan sobre a Rússia. Mark Rutte afirmou que os países-membros deveriam estar prontos para uma escalada no conflito entre Rússia e Ucrânia, e mencionou que poderiam ser os próximos alvos de Moscou.

