O Kremlin se manifestou sobre as recentes declarações do ex-ministro ucraniano Fedorov. Segundo o governo russo, essas afirmações indicam um aumento nas disputas políticas dentro da Ucrânia. O porta-voz do Kremlin afirmou: "As lutas internas estão crescendo e o regime de Kiev está se enfraquecendo."



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