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Kremlin diz que regime ucraniano está 'ruindo por dentro'

Porta-voz do governo russo falou sobre recentes declarações do ex-ministro da Defesa

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O Kremlin se manifestou sobre as recentes declarações do ex-ministro ucraniano Fedorov. Segundo o governo russo, essas afirmações indicam um aumento nas disputas políticas dentro da Ucrânia. O porta-voz do Kremlin afirmou: "As lutas internas estão crescendo e o regime de Kiev está se enfraquecendo."

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