Lançamentos e vendas de imóveis batem recorde em 2025

Setor cresceu mesmo com juros altos, impulsionado pelo programa 'Minha Casa, Minha Vida'

Em 2025, o mercado imobiliário brasileiro atingiu resultados históricos, com o lançamento de aproximadamente 453 mil unidades residenciais, um aumento de 10,6% em relação a 2024. O economista Roberto Troster comenta o crescimento.

