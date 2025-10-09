Lei aumenta pena para quem vende bebidas a menores
Penalidade aumenta caso a substância seja efetivamente consumida
O presidente Lula sancionou a lei que aumenta a pena para quem vende ou entrega bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes. Pelo texto, a pena atual de detenção, que varia de 2 a 4 anos, aumenta até a metade caso a substância seja efetivamente consumida pelo menor de idade.
