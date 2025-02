Liberação de verba em emendas parlamentares beneficia diretamente a economia, segundo especialista

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (20), o economista Hugo Garbe considera positiva a liberação de R$ 4,6 bilhões em emendas parlamentares pelo Senado Federal devido ao seu destino: obras de infraestrutura.



Garbe explica que o desbloqueio do montante acontece em momento delicado. As tensões entre o STF (Supremo Tribunal Federal) e o Congresso Nacional sobre a legitimidade dos repasses , aliadas a uma conjuntura econômica pressionada pelo aumento da dívida pública, levantam questionamentos sobre os valores empenhados por parlamentares e seu destino.



Ainda assim, o especialista destaca que as obras de infraestrutura, principais destinos dos recursos, demandam mão de obra e impulsionam a economia, além de beneficiarem diretamente a população que utilizará os equipamentos no futuro.