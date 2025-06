Lula anuncia aporte de US$ 5 milhões para o Banco de Desenvolvimento do Caribe

Lula fez um pronunciamento nesta sexta-feira (13) no Itamaraty, onde recebeu chefes de estado e representantes de países caribenhos para a Cúpula Brasil-Caribe . O presidente anunciou que o Brasil irá auxiliar na descarbonização da energia caribenha, enviando uma missão do Ministério de Minas e Energia e da Empresa de Pesquisa Energética para explorar a construção de usinas eólicas-solar no espaço marítimo da região.



Lula também reforçou o combate à fome no Caribe, solicitando a participação dos países na Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, e anunciou que o Haiti e a República Dominicana estão entre os primeiros países selecionados para os primeiros projetos da aliança. No pronunciamento ainda foi comunicado a expansão da conectividade aérea, viária e marítima entre os países.



O presidente comunicou a organização de um fórum chamado Brasil Abre as Portas para o Caribe em Fortaleza, no Ceará, e um aporte de US$ 5 milhões feito pelo governo brasileiro para o Fundo Especial de Desenvolvimento do Banco do Caribe.



Lula encerrou comentando ser necessária uma resposta internacional mais robusta para a recuperação do Haiti e que ainda neste ano, a Polícia Federal irá fazer um programa de treinamento para 400 policiais haitianos.