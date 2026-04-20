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Lula defende multilateralismo nas relações internacionais

Presidente também criticou uso da força econômica e militar nas relações entre países

Conexão Record News|Do R7

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Durante sua agenda na Europa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de um evento em uma feira de tecnologia na Alemanha. Durante o discurso, Lula defendeu o multilateralismo nas relações internacionais e criticou o uso da força econômica e militar entre países.

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