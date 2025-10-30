Logo R7.com
Lula sanciona lei que endurece combate ao crime organizado

Legislação aprovada no congresso cria penas mais rígidas para obstrução da justiça

Conexão Record News|Do R7

O presidente Lula sancionou a lei que busca endurecer o combate ao crime organizado. Além das mudanças na legislação para fortalecer o combate a esse tipo de crime, a ideia também é ampliar a proteção de autoridades e servidores públicos envolvidos nessa área.

