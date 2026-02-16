Lula viaja à Índia para abrir mercado para o agro brasileiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca nesta terça-feira (17) para a Índia visando fortalecer as relações comerciais entre os dois países. A agenda inclui discussões sobre a abertura do mercado indiano ao feijão guandu brasileiro e a redução das tarifas sobre cortes de frango.



