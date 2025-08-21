Mais de 60% das denúncias de crime na internet são de abuso infantil, diz relatório

Segundo relatório divulgado pela Safernet, mais de 60% das denúncias de crimes na internet são de abuso infantil . Houve um crescimento de quase 19% no número desse tipo de denúncia nos primeiros sete meses de 2025, em relação ao mesmo período do ano passado.



Em entrevista ao Conexão Record News , o especialista em crimes digitais Flávio D’urso destaca o desafio trazido pelo advento das inteligências artificiais , utilizadas para criação de conteúdo de abuso infantil. O especialista explica que a prática é configurada como crime, de acordo com previsão do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).



“O fato de nós termos um aumento nos índices também é algo que deve ser analisado com profundidade para se verificar se há maior quantidade de denúncias, sem que haja necessariamente o maior número de casos, ou se realmente nós estamos acompanhando um maior número de casos. E aí a importância dessas leis que buscam preservar e cuidar das nossas crianças nesse ambiente virtual, principalmente nas redes sociais”, diz.