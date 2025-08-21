Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mais de 60% das denúncias de crime na internet são de abuso infantil, diz relatório

Dados são da ONG Safernet; uso de inteligência artificial para criar conteúdo criminoso chama a atenção

Conexão Record News|Do R7

Segundo relatório divulgado pela Safernet, mais de 60% das denúncias de crimes na internet são de abuso infantil. Houve um crescimento de quase 19% no número desse tipo de denúncia nos primeiros sete meses de 2025, em relação ao mesmo período do ano passado.

Em entrevista ao Conexão Record News, o especialista em crimes digitais Flávio D’urso destaca o desafio trazido pelo advento das inteligências artificiais, utilizadas para criação de conteúdo de abuso infantil. O especialista explica que a prática é configurada como crime, de acordo com previsão do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

“O fato de nós termos um aumento nos índices também é algo que deve ser analisado com profundidade para se verificar se há maior quantidade de denúncias, sem que haja necessariamente o maior número de casos, ou se realmente nós estamos acompanhando um maior número de casos. E aí a importância dessas leis que buscam preservar e cuidar das nossas crianças nesse ambiente virtual, principalmente nas redes sociais”, diz.

  • Abuso infantil
  • Crimes
  • Inteligência artificial
  • Internet

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.