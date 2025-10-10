Mais de um terço dos trabalhadores recebe até um salário mínimo

Mais de um terço dos trabalhadores do Brasil recebe até um salário mínimo. Os dados preliminares do Censo Demográfico de 2022 foram divulgados pelo IBGE. Os maiores rendimentos estão entre os homens, pessoas brancas e amarelas e moradores da região Centro-Sul do país.



