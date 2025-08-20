'Manobra de intimidação', diz especialista sobre ações de Trump perto da costa da Venezuela

Três navios de guerra norte-americanos foram enviados para perto da costa venezuelana como parte de uma operação contra o regime do governante Nicolás Maduro ; segundo declarações da Casa Branca, o governo dos Estados Unidos está disposto a usar sua “força total” a fim de derrubar o regime de Maduro, por considerá-lo ilegítimo.



O governo norte-americano alega que a Venezuela seria um cartel de narcoterrorismo, tendo Maduro como um chefe de governo fugitivo indiciado nos EUA por tráfico de drogas.



Em entrevista para o Conexão Record News , o professor de política internacional Paulo Velasco afirmou que, apesar das ameaças, os Estados Unidos têm consciência da parceria politica e comercial entre Venezuela e Rússia ; tendo como primordial a tentativa de um acordo com o governo russo para o encerramento da guerra na Ucrânia , Donald Trump entende que a intervenção militar na Venezuela não seria o ideal por agora.



“Por enquanto é uma manobra de intimidação contra o regime do Maduro. O deslocamento de embarcações militares próximas da costa venezuelana é um indicativo de que estão de olho no Maduro”, explicou Paulo Velasco.



O especialista ainda ressaltou que a Venezuela, apesar de viver em uma ditadura, tem grandes aliados; China , Rússia, Irã e Turquia são apenas alguns deles e, segundo Velasco, a China foi quem socorreu a economia venezuelana no auge da crise econômica no país.