Marco legal da energia eólica foi desvirtuado pelo Senado, diz especialista

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (27), Marcus Madureira, presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, alerta que o Marco Legal das Eólicas Offshore , pode trazer prejuízos aos consumidores de energia. Ele aponta que o projeto de lei, inicialmente projetado para incentivar a geração de energia limpa, foi distorcido com emendas para favorecer a instalação de usinas termelétricas — que funcionam pela queima do carvão.



Madureira ressalta que, caso aprovado, o projeto pode elevar o custo da energia no país em até 9%. Ele critica a proposta, afirmando que “[a medida] beneficia pequenos grupos que estão investindo nestas fontes de energia e a população que vai pagar essa conta”.