Medidas do BC precisam continuar apesar de queda no consumo dos brasileiros, analisa professor

O consumo nos lares brasileiros caiu 4,25% em fevereiro, comparado ao mês anterior. Os dados divulgados pela Abras (Associação Brasileira de Supermercados) mostram que a queda no desempenho nos dois primeiros meses é devida à pressão no orçamento das famílias com despesas obrigatórias, como reajustes de mensalidades escolares, transporte e tributos.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (21), o economista Ian Lopes explica que, além das contas de início de ano, a inflação alta pesou nas despesas das famílias, fazendo com que a população priorizasse os itens essenciais.



O economista afirma que, apesar de consumo continuar em queda nos próximos meses, ainda não é o momento para o Banco Central reduzir a taxa de juros. Ele explica que a inflação continua alta, sendo necessárias as medidas de controle feitas pelo órgão.