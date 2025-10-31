Megaoperação no RJ: armas confirmam expansão da facção para outras regiões

As armas apreendidas pela polícia durante a megaoperação no Rio de Janeiro confirmam a expansão da facção para outras regiões do país. Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (31), Ricardo Cabral, especialista em segurança pública e estratégia internacional, comenta o assunto.



