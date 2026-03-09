Mercado financeiro mantém em 3,91% estimativa de inflação em 2026

Os economistas do mercado financeiro mantiveram em 3,91% a estimativa de inflação para o ano de 2026. As projeções fazem parte do boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (9).



