Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mercado financeiro mantém em 3,91% estimativa de inflação em 2026

Pesquisa foi feita com mais de cem instituições financeiras na última sexta (6)

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Os economistas do mercado financeiro mantiveram em 3,91% a estimativa de inflação para o ano de 2026. As projeções fazem parte do boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (9).

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Inflação
  • bc
  • economia
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.