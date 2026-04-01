Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mercado financeiro sustenta otimismo dos investidores

Dólar recua a R$ 5,17 no começo desta quarta-feira (1º) e bolsa de valores brasileira avança

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O dólar começou esta quarta-feira (1º) em queda, cotado a R$ 5,15. O mercado financeiro está atento a sinais de trégua no conflito do Oriente Médio. Já o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, avançou e atingiu os 188 mil pontos. O economista Ricardo Buso analisa.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Dólar
  • Ibovespa
  • Mercado financeiro
  • Oriente médio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.