Mercado financeiro sustenta otimismo dos investidores

O dólar começou esta quarta-feira (1º) em queda, cotado a R$ 5,15. O mercado financeiro está atento a sinais de trégua no conflito do Oriente Médio. Já o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, avançou e atingiu os 188 mil pontos. O economista Ricardo Buso analisa.



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