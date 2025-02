‘Mercado não gostou desse resultado’, diz especialista sobre lucro de R$ 36,6 bilhões da Petrobras

O mercado não gostou do resultado apresentado pela Petrobras , afirma o economista Ricardo Mello, em entrevista à RECORD NEWS, nesta quinta-feira (27). A empresa divulgou um relatório de desempenho de 2024, nesta quarta-feira (26), que destacou o lucro de R$ 36,6 bilhões da companhia. Segundo o especialista, esse resultado representou uma grande queda em relação ao ano anterior, o que preocupa os acionistas.



“Um dos principais motivos para esse prejuízo é a alta do câmbio ao longo do ano, quando o câmbio aumentou, as dívidas aumentaram. A parte que preocupa os analistas é que mudou a maneira de se precificar a gasolina aqui no Brasil. O preço da gasolina ficou mais volátil, o Brasil deveria ter acompanhado o preço internacional. Quando a Petrobras segura, é um benefício para a população, mas ruim para o acionista.”, explica Mello.