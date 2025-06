Mercado reagiu bem à queda do decreto do IOF, comenta economista sobre baixa do dólar

“O mercado financeiro não queria elevação do imposto sobre operações financeiras ”, afirma a economista Carla Beni. Ao Conexão Record News desta quinta-feira (26), Carla explica que a derrubada do decreto do governo Lula no Congresso foi bem recebida pelo mercado, o que favoreceu a valorização do real frente ao dólar , observada no fechamento da bolsa de quarta-feira (25).



A professora, porém, aponta que o veto ao aumento do IOF pode acarretar em conseqências graves à população. "A gente vai acabar afunilando de novo na mesma problemática. Vai ser cortar saúde, educação, infraestrutura e tudo aquilo que a gente precisa para crescer como nação", conclui.