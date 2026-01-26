Logo R7.com
Mercado reduz para 4% estimativa de inflação em 2026

Pesquisa foi realizada com mais de cem instituições financeiras; dados foram divulgados pelo BC

Conexão Record News

A estimativa da inflação para 2026 foi reduzida de 4,02% para 4% no último boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (26).

