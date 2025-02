Mobilidade e alta no preço de carros alavancam produção de motos no Brasil

A produção de motos teve o melhor resultado para o mês de janeiro em 13 anos. Dados da Abraciclo (Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas ) mostram que, no período, foram mais de 166 mil unidades produzidas, um número 17,6% maior do que o registrado no ano passado. A projeção para 2025 é de uma produção de 1,8 milhão de motos, representando crescimento de 7,5%.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (12), Antônio Jorge Martins, coordenador da FGV (Fundação Getúlio Vargas), explicou que a busca pelos benefícios da mobilidade tem feito mais pessoas adquirirem motocicletas. Além disso, o professor destacou que as altas constantes nos preços de carros no pós-pandemia foi outro fator que auxiliou para o aumento da produção de motos.