Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Morte de Alexei Navalny completa dois anos nesta segunda-feira (16)

Kremlin classificou como 'infundadas' acusações de que ele morreu por envenenamento

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A morte do ativista russo Alexei Navalny completou dois anos nesta segunda-feira (16). Países europeus mantêm a acusação de que o Kremlin está por trás do envenenamento que levou à morte. O governo russo nega as alegações, feitas com base em uma investigação divulgada neste sábado (14).

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • russia
  • vladimir-putin
  • europa
  • morte

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.