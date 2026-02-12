Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

MP aponta falhas em plataformas usadas por jovens e crianças

Relatório enviado à Polícia Civil identificou brechas que facilitam crimes graves

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O Ministério Público de São Paulo encontrou falhas em plataformas digitais usadas por crianças e adolescentes. O relatório aponta que as brechas facilitam a prática de crimes graves contra menores como violência sexual e automutilação.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Adolescentes
  • Crianças
  • Crimes
  • Plataformas digitais

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.