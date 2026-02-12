MP aponta falhas em plataformas usadas por jovens e crianças

O Ministério Público de São Paulo encontrou falhas em plataformas digitais usadas por crianças e adolescentes. O relatório aponta que as brechas facilitam a prática de crimes graves contra menores como violência sexual e automutilação.



