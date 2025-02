Muitas vagas de emprego e salários altos: cresce a procura por cursos de tecnologia

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (27), Valdomiro Pereira Filho, coordenador do Núcleo de Tecnologia da Faculdade do Comércio da Associação Comercial de São Paulo, afirma que ainda que áreas como direito e administração tenham o maior número de formados , existe crescente procura por cursos de tecnologia. O setor tem sido impulsionado pelo avanço da inteligência artificial .



“A gente ainda não encontra muito no mercado profissionais para ciência de dados com uma visão de negócios. Esse mercado está crescendo muito. [...] Temos uma expectativa que 500 mil oportunidades surjam para uma demanda que as universidades ainda não atendem. E com salários chamativos”, completa Pereira Filho.