'Nada mais mentiroso', afirma Moraes ao contestar narrativa que coloca em dúvida competência do STF Ministro defendeu a competência do órgão no julgamento de suposta trama golpista nos atos de 8 de janeiro

Conexão Record News|Do R7 25/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share