‘Não tem uma eficiência', diz economista sobre aumento dos juros para frear a inflação

Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (10), a economista Carla Beni comentou que, apesar da diminuição do número de endividados no Brasil , a tendência é que o índice volte a subir devido ao aumento da taxa básica de juros, encarecendo o mercado de crédito e dificultando o pagamento total das parcelas dos empréstimos.



Segundo a especialista, o comprometimento da renda mensal dos brasileiros e consequente endividamento ainda seguem elevados, principalmente devido ao uso do cartão de crédito . "É a pior opção", alertou.



Uma pesquisa da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) apontou melhoria no total de famílias endividadas no país, com diminuição para 76,1% em janeiro de 2025, uma queda de 0,6 ponto percentual em relação a dezembro e de 2 pontos percentuais quando comparado com o mesmo período de 2024.