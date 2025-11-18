Nicolás Maduro quer conversar 'cara a cara' com Trump
Presidente voltou a criticar Washington por aumentar presença militar na América Latina
O presidente americano Donald Trump afirmou, no último domingo (16), que está aberto para conversar com o líder venezuelano, Nicolás Maduro. Já Maduro afirmou estar disposto a conversar “cara a cara” com o presidente dos Estados Unidos, mas voltou a criticar Washington.
