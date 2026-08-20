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Nova ataque russo mata 16 pessoas durante a madrugada

Explosões aconteceram em diferentes pontos; hospital infantil também foi atingido

Conexão Record News|Do R7

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Um novo ataque russo à Ucrânia resultou na morte de 16 pessoas em Kiev durante a madrugada. As explosões ocorreram em diversos pontos da cidade ao longo de mais de oito horas. Prédios residenciais foram danificados e incêndios se espalharam por várias regiões. Um hospital infantil também foi atingido pelos bombardeios.

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