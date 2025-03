Nova medida do CNJ é para 'enxugar as prateleiras do Judiciário', afirma professor

O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) estabeleceu novos critérios para a extinção de execuções fiscais — ações que a União, estados e municípios cobram na Justiça seus créditos tributários inadimplidos. As ações do gênero são consideradas uma das principais razões da sobrecarga e da lentidão dos tribunais do país. Com a nova decisão, os parâmetros facilitam medidas para diminuir o volume de processos do judiciário.