Nova regra do FGTS é 'direito do trabalhador', afirma advogado trabalhista

A liberação do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para demitidos que optaram pelo saque-aniversário é uma medida “razoável” por garantir ao empregado o acesso ao saldo bloqueado, segundo o advogado trabalhista Paulo Fernandes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve assinar, nesta semana, a medida provisória que muda a regra atual do benefício.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (26), Fernandes afirma que a decisão representa mais um passo na flexibilização do recurso. Para o advogado, o modelo do FGTS é ultrapassado. “Não há que se criar tantos entraves para que o trabalhador tenha acesso a eles (valores do fundo de garantia)”, opina.