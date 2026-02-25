Logo R7.com
Novas tarifas de Trump poupam 46% das exportações do Brasil

Aeronaves ficam isentas; 25% das vendas ao país norte-americano terão taxa global de 10%

Conexão Record News|Do R7

O recente anúncio das novas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump trouxe alívio para as exportações brasileiras. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil, 46% das exportações nacionais para os Estados Unidos serão poupadas de taxas adicionais.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

