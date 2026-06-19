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Novos ataques da Rússia deixam três mortos na Ucrânia

Nos últimos dias, os dois países têm intensificado ofensivas

Conexão Record News|Do R7

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A recente escalada de violência entre Rússia e Ucrânia resultou em novos ataques que deixaram três mortos na região de Sumy. Entre as vítimas está uma criança de 8 anos.

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