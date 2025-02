O profissional deve ter visão de negócios e saber atuar com tecnologia, explica especialista

A segurança de dados e carreiras ligadas à TI (Tecnologia de Informações) lideram as contratações em 2025. Para falar sobre o assunto, o Conexão Record News ouviu nesta quinta-feira (27), Waldomiro Pereira Filho, coordenador do núcleo de Tecnologia da Faculdade do Comércio da Associação Comercial de São Paulo. “Os jovens vêm se aproximando das faculdades e cursos superiores para uma formação mais específica e não rotineira” explicou Pereira Filho. Para o especialista a segurança de dados é muito importante, pois tudo está na internet, e é uma área com déficit de profissionais .



O coordenador explicou também que o profissional formado deve ter noção do negócio que está inserido e também precisa conhecer o uso de tecnologia, principalmente na automatização de tarefas rotineiras, chamada de produtização. Por fim, Waldomiro afirmou que a área de tecnologia também está aquecida para pessoas com mais experiências, a única coisa necessária é a adaptação