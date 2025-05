Onda de frio atinge o ápice nesta sexta (30), e temperaturas devem subir na maior parte do país

A massa de ar frio que passava pelo Brasil chegou ao seu ápice nesta sexta-feira (30). Em conversa com o Conexão Record News , Giovanni Dolif, doutor em meteorologia e coordenador substituto do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), relata que, durante a madrugada, Cuiabá (MT) chegou a 13 °C, enquanto Rio Branco (AC) ficou nos 15 °C, temperaturas bem atípicas para as duas capitais. Na capital paulista, Parelheiros, no extremo sul, bateu 2 °C nos termômetros.



Segundo Dolif, apesar das temperaturas mais baixas no resto do país, o Sul pode encarar a noite mais fria na madrugada de sábado (31), pois na sexta-feira (30) as nuvens no céu ainda seguraram um pouco a queda nos termômetros. O coordenador também ressaltou que a massa de ar frio vai enfraquecer, principalmente nos locais que não têm costumeiramente temperaturas tão baixas, como o Centro-Oeste e a Amazônia , a partir do final de semana.



Dolif terminou comentando que os ventos e chuvas fortes na região Sul já estão controlados e provavelmente não acontecerão tão cedo, pois ambos os ciclones se afastaram da costa, e a frente fria que passou pelo país está mais forte no oceano agora. Porém, a massa fria no mar ainda atua sobre o Espírito Santo e no sul da Bahia, podendo gerar risco de deslizamentos pontuais e chuvas nas localidades.