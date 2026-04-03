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ONU vota uso de força militar no estreito de Ormuz

Proposta autoriza todos os meios defensivos necessários contra o Irã; China, Rússia e França se opõem

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O Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) deve votar entre hoje e sábado (4) uma resolução de proteção às navegações comerciais no estreito de Ormuz. Com a proposta de autorização a “todos os meios defensivos necessários” contra o Irã a fim de garantir a passagem segura dos navios por pelo menos seis meses.

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