ONU vota uso de força militar no estreito de Ormuz

O Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) deve votar entre hoje e sábado (4) uma resolução de proteção às navegações comerciais no estreito de Ormuz. Com a proposta de autorização a “todos os meios defensivos necessários” contra o Irã a fim de garantir a passagem segura dos navios por pelo menos seis meses.



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