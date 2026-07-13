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Opep reduz projeção de demanda global por petróleo em 2026

Estimativas da organização foram cortadas em 200 mil barris por dia

Conexão Record News|Do R7

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O economista Rodrigo Simões analisou no Conexão Record News desta segunda-feira (13) os resultados do relatório mensal da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) e como eles afetam a economia brasileira.

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