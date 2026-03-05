Logo R7.com
Operação Compliance Zero: investigados tiveram acesso a dados sigilosos em tempo real

Hackers invadiram sistemas da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República

Conexão Record News|Do R7

A terceira fase da operação Compliance Zero da Polícia Federal investiga acessos não autorizados a sistemas da PF e da Procuradoria-Geral da República.

