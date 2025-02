Oscar 2025: 60 brasileiros votam na premiação, incluindo Selton Mello e Fernanda Montenegro

A votação do Oscar começou nesta terça-feira (11) e se encerra no dia 18 de fevereiro. Para entender como funciona o processo, a RECORD NEWS entrevistou Belisa Figueiró, professora do curso de imagem e som da Ufscar (Universidade Federal de São Carlos). “A votação do Oscar conta com cerca de 10 mil participantes espalhados por todos os continentes, e entre eles, 60 brasileiros, como o diretor Walter Salles, o ator Selton Mello e a atriz Fernanda Montenegro ”, informou a especialista.



Segundo ela, os votantes podem ser pessoas que já foram indicadas em outras edições ou convidados pela própria Academia do Oscar. “Todos os 10 mil votantes podem votar nas 23 categorias que compõem a premiação, não existe restrição por especialidade”, completou.